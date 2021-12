Cowboy Bebop, la cancellazione bloccherà i prossimi anime live-action su Netflix?

Qualcuno ha lanciato un grido di esultanza, qualcun altro (pochi) avrebbe voluto vedere di più. Stiamo ovviamente parlando della notizia della cancellazione, dopo una sola stagione, del live-action tratto dall'anime di Cowboy Bebop. Ma ora quelle esultanze potrebbero cessare, visto che a rischio c'è molto di più di un solo adattamento.

Alla vigilia dell’uscita, c’erano cinque cose da sapere su Cowboy Bebop. Oggi, quasi un mese dopo, ce n’è una in più: l’adattamento dall’anime di Shin'ichirō Watanabe condivide ora il primato, assieme ad altre, di serie cancellata dopo una sola stagione, nonostante il cliffhanger finale ne presupponesse inequivocabilmente una seconda. A giudicare da tutte le critiche e le preoccupazioni dei fan dell’originale, non è poi così sorprendente l’annuncio della cancellazione.

Ciò che sorprende è che Netflix abbia rinunciato così presto a un prodotto sul quale aveva spinto e scommesso senza pietà e senza badare a spese – e avrebbe potuto continuare a farlo. Soprattutto perché, attualmente, espandersi nel settore dei live-action ottenendo le licenze di adattamento sugli anime, è uno dei suoi principali obiettivi. Ora la domanda scottante rimane: cosa significa la cancellazione di Cowboy Bebop per quei futuri progetti anime live-action?

Potrebbe significare molto, in realtà, a seconda delle lezioni che Netflix apprenderà da questo esperimento. Cowboy Bebop potrebbe non essere stato un successo immediato con i fan dell'anime, ma ha speso parecchio per provare a salvaguardare il look dell’originale. Questo vale anche per quanto è stato investito in materiali promozionali, licenze e altro ancora. Abbinato al fatto che i numeri delle prestazioni di Netflix sono in gran parte un mistero per ogni serie, ci si potrebbe comunque immaginare che gli ascolti delle prime settimane non abbiano fatto rientrare di questi enormi costi e sforzi produttivi.

Non è esattamente chiaro se anche la risposta negativa online abbia avuto un impatto sulla decisione, ma sicuramente non ha aiutato. E alla fine sembrerà un esperimento drammaticamente fallito, anche perché il finale della prima stagione è stato chiaramente scritto con una seconda in mente. Sfortunatamente, questo comporta un peso ancora più pesante ai progetti futuri desiderosi di avere successo. Netflix potrebbe rispondere prendendo ancor meno impegni di adattamento anime in live-action, ma anche riducendo i piani attuali.

Al momento, Netflix è in possesso delle licenze live-action per Sword Art Online, Yu Yu Hakusho, One Piece e Avatar: The Last Airbender. Questi sono tutti in varie fasi di produzione e ci sono altre licenze che devono ancora essere annunciate. Ognuno di questi nuovi progetti avrà gli occhi puntati addosso e non è più garantito che ci siano stagioni successive. La maggior parte di questi titoli sembra essere voler preparare una lunga serie di stagioni: enorme il budget per ONE PIECE. Ma questi spettacoli dovranno presentarsi con l'idea che una singola stagione potrebbe essere tutto ciò che avranno da offrire. In altre parole, singoli archi autoconclusivi e cliffhanger meno espliciti. Voi come avete accolto la cancellazione di Cowboy Bebop? Ditecelo nei commenti!