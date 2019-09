Cowboy Bebop: il cast è in Nuova Zelanda per prepararsi alle riprese

Il remake live action dell'opera scritta da Shinichiro Watanabe sta facendo parlare molto di sé. Dopo l'annuncio riguardo il casting di Elena Satine in Cowboy Bebop , nella parte di Julia, scopriamo ora che la troupe e gli attori della serie si trovano attualmente in Nuova Zelanda, per allenarsi in vista delle riprese.

La notizia è stata riportata dal giornale NZ Herald, in particolare è stata pubblicata una foto sull'account Instagram dello stuntman Tristan Liu che lo ritrae insieme a John Cho e Mustafa Shakir in un pub neozelandese.

Anche lo stunt coordinator Allan Poppleton ha condiviso un video sul suo account di Instagram che ci mostra una versione velocizzata di una parte dell'allenamento degli interpreti della serie. Inoltre è presente il commento: "Oggi finisce il nostro bootcamp...!! 3... 2... 1... Let's JAM!".

Ricordiamo che la serie sarà composta da 10 episodi dalla durata di 30 minuti ciascuno. Il cast sarà composto da John Cho nella parte di Spike Spiegel, Mustafa Shakir che sarà Jet Black, Daniella Pineda interpreterà Faye e infine troveremo Elena Satine e Alex Hassell nei ruoli di Julia e Vicious.

Se invece non avete mai visto l'opera originale, vi lasciamo con la recensione dell'anime di Cowboy Bebop, opera creata nel 1998 ma ancora attuale per temi e stile.