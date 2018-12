Cowboy Bebop: il casting call anticipa la descrizione dei personaggi della serie Netflix

L'annuncio della serie live action di Cowboy Bebop, celebre anime del 1998, ha avuto reazione miste da parte dei fan, soprattutto considerando la débâcle rappresentata da Death Note. In ogni caso, grazie al portale That Hashtag Show, sono approdate online le possibili descrizioni dei personaggi che ne faranno parte.

Per il ruolo di Spike Spiegel, la produzione è alla ricerca di un attore asiatico tra i 20 e i 30 anni, dotato di un'ottima abilità atletica. Spike ha un aspetto affascinante e un corpo alla Bruce Lee, ma il suo atteggiamento spensierato nasconde un individuo molto pericolo. Cerca di nascondere il suo lato sensibile, ma è ossessionato dal suo passato ed è incline a sparare per primo e ad improvvisare.

Per il ruolo di Faye Valentine, protagonista femminile dello show, sono alla ricerca di un'attrice asiatica tra i 20 e i 30 anni, molto atletica. Faye è un'attraente cacciatrice di taglie con un carattere pungente, che non ha alcun ricordo dei suoi primi anni di vita, compresi amici e famiglia. Nonostante odi ammetterlo, adora lavorare con gli altri membri della squadra.

Per il ruolo di Jet Black, ex poliziotto dal cuore tenero, sono alla ricerca di un attore afro-americano tra i 30 e i 50 anni. Stufo del sistema corrotto, continua a catturare criminali come cacciatore di taglie, ma adora rilassarsi e divertirsi.

Per quello di Radical Ed, la produzione è alla ricerca di una giovane ragazza di 14 anni, possibilmente di bassa statura e con grandi abilità atletiche. Il suo personaggio è quello di un genio informatico ed hacker esperto, i cui talenti sono indispensabili.

Infine per i ruoli di Vicious e Julia, sono alla ricerca rispettivamente di un uomo e una donna di qualsiasi etnia tra i 20 e i 30 anni. Il primo è il leader senza scrupoli di una temibile organizzazione nota come The Syndicate, mentre la seconda è una ragazza bionda con un misterioso collegamento con Spike. Appare nei suoi sogni e gli sussurra del suo passato, ma la "vera" Julia è la ragazza di Vicious.

In attesa di scoprire il cast che verrà selezionato, vi ricordiamo che la serie di Cowboy Bebop sarà prodotta in esclusiva da Netflix e sarà una sorta di remake frame-by-frame del film del 2001, ma con alcune differenze. Innanzitutto, invece che iniziare in un negozio di alimentari, la prima scena si svolgerà in un casinò, un casinò spaziale. Inoltre, la storia sarà colma di sotto testi politici sui rifugiati e la xenofobia.

