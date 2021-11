Cowboy Bebop, anche la compositrice Yoko Kanno al lavoro per il live-action Netflix

Le prime recensioni di Cowboy Bebop stanno spuntando sul web e, in attesa di scoprire come sarà questo live-action, Netflix ha rilasciato un video dal dietro le quinte in cui ci mostra la compositrice originale dell'anime all'opera.

In molti infatti temevano che la serie si sarebbe distaccata troppo dalla sua versione originale, ma a quanto pare, visti anche i doppiatori originali nella versione giapponese di Cowboy Bebop, il colosso dello streaming ce la sta mettendo proprio tutta per non deludere i fan.

In questa clip che trovate in calce alla notizia, Yoko Kanno, che ha curato la colonna sono dell'anime, si mostra nel bel mezzo dei lavori per il live-action, mentre ripropone con l'aiuto di un'orchestra alcuni dei brani musicali più iconici della serie dedicata al cacciatore di taglie spaziali. La sigla di Cowboy Bebop ad esempio, seppur con qualche leggera differenza, si ispira chiaramente a quella dello show giapponese prodotto da Sunrise e diretto da Shin'ichirō Watanabe.

Cowboy Bebop, composta da 10 episodi, vede la partecipazione tra gli altri di: John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell, Elena Satine, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Jay Uddin, Lydia Peckham, Adrienne Barbeau, Rodney Cook, Josh Randall.

Per scoprire se la serie live-action sarà all'altezza dell'anime, non ci resta che attendere il prossimo 19 novembre, se però volete farvi un'idea, su Everyeye trovate la nostra recensione di Cowboy Bebop. Voi cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.