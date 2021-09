Cowboy Bebop, Daniella Pineda assicura: 'Non mancheranno gli easter egg'

I fan sono in trepidante attesa per l'arrivo di Cowboy Bebop, la nuova serie Netflix tratta dal celebre anime di Shinichirō Watanabe. Il live-action che debutterà il prossimo 19 novembre sarà pieno di incredibili easter egg come rivelato proprio dai protagonisti.

Durante una chiacchierata streaming avvenuta sempre dell'ambito dell'evento globale del TUDUM, Daniella Pineda discussa interprete di Faye Falentine in Cowboy Bebop, ha detto: "Non mancheranno gli easter egg in questo spettacolo. Prestate attenzione ad ogni minima cosa che vedete, ciascuna di esse ha un valore nascosto".

Naturalmente c'era da aspettarselo visto il grande successo ottenuto dall'anime nel corso degli anni '90. Dopotutto anche Jon Cho ha riferito che in Cowboy Bebop c'è un'attenzione maniacale ai dettagli. Tutte queste rassicurazioni però non sembrano placare l'animo dei fan, convinti che Netflix possa rovinare lo spirito di questo spettacolo dedicata ad una ciurma di cacciatori di taglie spaziali.

I timori sono giustificati visto che negli anni Cowboy Bebop si è affermata come un capolavoro dell'animazione nipponica e numerosi critici lo considerano tutt'oggi uno dei migliori anime di tutti i tempi. Speriamo però che col tempo questi possano rivelarsi infondati.

Voi che ne dite? Netflix riusciurà a conquistare i fan di Cowboy Bebop con questo live-action? Ditecelo come sempre nei commenti.