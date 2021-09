Cowboy Bebop, Daniella Pineda risponde alle critiche sul look di Faye Valentine

Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, l'hype per Cowboy Bebop è letteralmente alle stelle ma, come spesso succede, anche per questa produzione Netflix non sono mancate le polemiche. In particolare i fan sembrano non apprezzare le modifiche apportate al look di Faye Valentine.

Sulla questione è intervenuta Daniella Pineda che ha voluto spiegare i motivi che hanno spinto la produzione a modificare il personaggio nella serie live-action. L'attrice nelle Instagram Stories parlando dell'impossibilità di riprodurre le sembianze esatte Faye Valentine a cui sono abituati gli spettatori dell'anime ha detto:

"Per prima cosa volevo scusarmi con i fan per il fatto che io non corrisponda anatomicamente al personaggio di Faye Valentine". Pineda ha infatti scherzato sul fatto che il corpo del personaggio di Cowboy Bebop non è certamente riproponibile nella realtà vista la sua altezza e il seno assai prosperoso. L'attrice ha poi aggiunto: "Sai, hanno cercato quella donna ovunque e non sono riusciti a trovarla. È un po' strano. Quindi hanno pensato bene di scegliere me e il mio culo basso".

La Pineda ha poi continuato, "Si è parlato di, tipo, 'metti Daniela in una macchina del tempo e magari dalle dei genitori diversi in modo che abbia un patrimonio genetico, magari ne uscirà qualcosa di meglio ma purtroppo il tutto si è rivelato troppo complicato".

"Inoltre volevo scusarmi per il fatto che l'abito che indosso non è esattamente quello che indossa nell'anime", ha detto Daniella Pineda, riferendosi alle lamentele sul suo costume del live-action di Cowboy Bebop che non appare striminzito come quello dell'anime. "Ci abbiamo provato, ma facendo acrobazie con la carta velina gli abiti vengono meno, si strappano...Hanno provato a fare qualcosa del genere ma niente, il costume ad un certo punto scompariva. Quindi, abbiamo davvero costruito qualcosa che potesse resistere alla prova del tempo".

Chissà come i fan prenderanno queste sue parole.