Cowboy Bebop, i doppiatori originali dell'anime tornano all'opera in questo nuovo video

Cowboy Bebop sta per arrivare, e finalmente i fan dell'anime giapponese creato da Shinichirō Watanabe potranno vedere questo tanto atteso live-action e scoprire se il colosso dello streaming è riuscito a mantenere le molte promesse fatte.

In attesa del 19 novembre, Netflix ha rilasciato un nuova clip in cui mostra i doppiatori originali della serie animata all'opera anche per questo show. La versione giapponese di Cowboy Bebop infatti, verrà doppiata dal cast vocale dell'anime, e dunque i più integralisti, avranno modo di ascoltare le stesse voci familiari anche nella versione live-action.

I fan dell'epopea spaziale di Watanabe avranno modo di ritrovare Koichi Yamadera che tornerà come Spike, Taiten Kusunoki come Jet, Megumi Hayashibara come Faye, Norio Wakamoto come Vicious, Gara Takashima come Julia, Tsutomu Taruki e Miki Nagasawa come Punch e Judy, Takaya Hashi come Teddy Bomber, Kenyu Horiuchi come Gren, Masako Isobe come Mao e Romi Park e Hikaru Midorikawa come Shin e Lin.

Tral'altro, per rendere l'esperienza ancora più completa, Netflix si è assicurata anche i diritti dell'anime di Cowboy Bebop, a partire dalla seconda metà di ottobre, sono disponibili sulla piattaforma streaming i 26 episodi della serie western spaziale. Sarà dunque molto più facile del previsto fare un confronto diretto tra le due produzioni.

Voi cosa vi aspettate da questo live-action? Diteci la vostra nei commenti