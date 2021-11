Cowboy Bebop: i fan contro l'outfit di Faye, la costumista: 'E allora Spike e Jet?'

Il live-action di Cowboy Bebop debutterà tra qualche ora su Netflix, ma intanto la costumista dello show Jane Holland ha risposto alle critiche mosse dai fan nelle scorse settimane all'outfit di Daniella Pineda. Vediamo cosa ha avuto da dire.

Adattare un prodotto molto amato dal pubblico, che si tratti di un libro o di una serie animata, porterà sempre con sé una dose di critiche e polemiche, a volte più comprensibili e condivisibili, altre meno.

Nel caso del chiacchierato live-action di Cowboy Bebop, numerose lamentele sono state rivolte alla scelta dell'attrice per il ruolo di Faye Valentine (da alcuni giudicata non sufficientemente formosa) e alla resa del suo iconico outfit (secondo molti non abbastanza fedele a quello della controparte animata.

Qualche tempo fa, la stessa Daniella Pineda ha risposto alle critiche dei fan, ma oggi è la costumista della serie Netflix Jane Holland a prendere la parola.

"Daniella è fantastica. È intelligente, divertente, ha delle forti opinioni, e sprizza energia da tutti i pori come Faye Valentine" afferma, come prima cosa.

"Sapete, è interessante, perché nemmeno i costumi di Spike e Jet sono fedelissimi all'originale. I loro costumi hanno dovuto subire delle modifiche ed essere adattati per poter essere indossati da degli individui in carne e ossa, e sono stati soggetti a numerose considerazioni sul come possano funzionare nelle scene d'azione e rendere al massimo durante le riprese. Nel design di Faye ho considerato le stesse identiche cose" continua poi Holland "E in quanto a limitazioni, non abbiamo dovuto fare molto per superare quelle dei costumi di Spike e Jet, ma è facile vedere quali fossero quelle degli outfit originali di Faye"

"E non si è trattato più di tanto di non volere che fossero troppo 'rivelatori' (i pantaloncini, se notate, sono molto corti. Il suo top ha una zip posizionata piuttosto in basso. L'outfit rosso che vedete nel trailer non è certo modesto), ma il tutto non doveva essere gratuito. Ho cercato di realizzare una versione moderna dell'outfit di Faye che potesse funzionare per chi è e ciò che deve fare" aggiunge ancora "Ha una giacca di pelle perché è un capo d'abbigliamento funzionale capace di resistere alle difficoltà del suo lavoro, quello della cacciatrice di taglie. Indossa degli anfibi per lo stesso motivo, con un'estensione più alta che ricorda il design dell'anime. [...] E il design... Beh, è realizzato da una donna per essere indossato prominentemente da una donna in una serie d'azione".

E conclude: "Ai fan direi che sapete come so anche io, Faye è più di un costume succinto. Per me, e spero anche per voi, lo spirito di Faye Valentine è più che vivo nel live-action".

Cowboy Bebop arriverà il 19 novembre su Netflix.