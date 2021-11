Cowboy Bebop, i giovani fan a un membro della troupe: 'Non fate ca**ate'

Gli adattamenti e i live-action sono sempre un terreno complicato se il prodotto a cui si ispirano è molto amato dai fan: è questo il caso del live-action Netflix di Cowboy Bebop. La stilista dello show, Jane Holland, ha raccontato di recente una simpatica conversazione con alcuni giovani fan dell'anime che l'hanno implorata: "Non fate ca**ate".

Nonostante l'hype e le grandi aspettative della vigilia, la serie Netflix su Cowboy Bebop non ha conquistato il pubblico, allontanandosi molto dall'anime di Shin'ichirō Watanabe e generando reazioni contrastate da parte dei fan.

Uno degli aspetti che per gli spettatori è fondamentale è ovviamente quello dei costumi, una grande responsabilità per la stilista Jane Holland, responsabile del reparto costumi del live-action Netflix. Durante la diretta di Still Watching Netflix, Holland ha rivelato di aver ricevuto un avvertimento da alcuni giovani fan dell'anime, nonché amici dei suoi figli.

La costumista ha raccontato che non appena è entrata a far parte della troupe, ha chiesto ai ragazzi se conoscessero Cowboy Bebop: "Conoscevano già l'anime. Quando raccontato loro che stavamo lavorando ad un live-action, mi hanno detto 'Non fate ca**ate!'", spiegando in seguito che durante il suo lavoro ha sempre pensato al monito dei ragazzi.

Adesso non resta che capire quale sarà il futuro della serie live-action e se Netflix realizzerà Cowboy Bebop 2.