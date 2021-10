Cowboy Bebop: nelle nuove immagini della serie Netflix c'è il compagno preferito di Faye

Il prossimo 19 novembre esordirà su Netflix la serie Cowboy Bebop, adattamento in live-action della popolare serie anime giapponese che riprenderà la stessa trama dell'originale. Nell'attesa di scoprire se si tratterà di un successo o di una nuova occasione mancata per il colosso dello streaming, ecco una nuova immagine promozionale dallo show.

Nell'immagine vediamo quello che è il compagno prediletto di Faye Valentine, ovvero il cucciolo di corgi Ein. Già il trailer ufficiale di Cowboy Bebop metteva in evidenza come lo show in live-action avrebbe avuto dei tono decisamente più accomodanti rispetto alla distopia presentata nell'anime originale e questa nuova immagine promozionale dello show conferma quell'impressione iniziale, che è poi quella che sta più dividendo i fan in queste ultime settimane. Una seconda immagine promozionale vede invece al centro Faye e Spike, mentre in una terza immagine vediamo Spike interagire con Jet Black.

Solamente ieri è approdato online finalmente il trailer ufficiale di Cowboy Bebop dopo i vari teaser e i video promozionali disseminati in streaming da Netflix. I fan infatti avevano bocciato l'ultimo teaser di Cowboy Bebop. In apertura del teaser naturalmente, troviamo John Cho nei panni di Spike e dopo un piccolo rimando alla sigla di Cowboy Bebop possiamo finalmente incontrare anche tutti gli altri personaggi che animeranno lo show Netflix.

In vista dell'imminente lancio della serie live-action, la piattaforma streaming ha poi rilasciato anche un nuovo poster che punta tutta l'attenzione sui tre protagonisti ovvero, il già citato Spike, la Faye Valentine interpretata da Danielle Pineda e il Jet interpretato da Mustafa Shakir. Questa nuova immagine stilizzata ricorda anche quella che sarà la data di uscita di Cowboy Bebop che arriverà in streaming il prossimo 19 novembre.