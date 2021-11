Cowboy Bebop, John Cho definisce la serie "un costoso lavoro di fan fiction"

John Cho è il protagonista di Cowboy Bebop, la serie Netflix versione live action del celebre anime. Cho ha rilasciato un'intervista a Still Watching Netflix, esprimendo il suo parere sullo show e raccontando le sue sensazioni in merito ad un prodotto che si ispira a qualcosa in grado di attirare appassionati di lungo corso.

John Cho ritiene che Cowboy Bebop sia 'l'opera di fan fiction maggiormente costosa di sempre', spiegando l'impatto dell'anime originale sulle riprese della serie e come ha guidato tutti i soggetti coinvolti a produrre la serie. Recentemente è stato pubblicato un video di blooper di Cowboy Bebop direttamente dal set.



Nel video che abbiamo condiviso con la news potete vedere l'intervista a John Cho che ha raccontato come abbia avuto diverse ispirazioni mentre interpretava Spike, menzionando Bruce Lee e il materiale originale come alcune delle maggiori influenze per la sua versione del personaggio. Ha notato inoltre come lo stesso Lee abbia attinto da diverse influenze per dare vita alle sue performance e come Cowboy Bebop sia la strada perfetta per Cho per esprimersi attraverso qualcosa che lo ispira.



L'adattamento live action di Cowboy Bebop segue gli eventi dell'anime originale di Sunrise. La sua storia è incentrata su Spike Spiegel (Cho), Faye Valentine (Daniella Pineda) e Jet Black (Mustafa Shakir), cacciatori di taglie che inseguono i criminali più pericolosi della galassia.



Ovviamente la decisione di Netflix di creare una versione live action di un anime così famoso e apprezzato ha suscitato diverse e contrastanti reazioni. Per costruirvi una vostra idea, oltre a guardare la serie, potete recuperare la nostra recensione di Cowboy Bebop.