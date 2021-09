Cowboy Bebop, John Cho dispiaciuto per l'infortunio: 'È costato il lavoro a molte persone'

Nell'ottobre del 2019, pochi giorni dopo l'inizio delle riprese di Cowboy Bebop, la produzione della serie live-action Netflix è stata costretta ad interrompersi per quasi un anno a causa di un brutto infortunio al ginocchio rimediato da John Cho, interprete del protagonista Spike Spiegel.

"Mi sono sentito molto in colpa per aver deluso la produzione, il mio cast e la troupe in nuova Zelanda che aveva un lavoro e poi il giorno dopo non lo aveva più", ha raccontato l'attore in un'intervista con IndieWire, rilasciata poco dopo l'arrivo delle prime foto e la data di uscita di Cowboy Bebop su Netflix.

"Non sarei potuto tornare senza dare il massimo per questo ruolo. L'ho dovuto prendere terribilmente sul serio", ha aggiunto. "Volevo che ogni singola persona sul set sapesse che stavo facendo del mio meglio ogni singolo giorno. Il che suona da boy scout, ma è la verità. Forse era il mio modo per scusarmi, e ci è voluta un'intera stagione per farlo. Perché mi sentivo responsabile dello sconvolgimento della vita di un'intera crew".

Basata sul celebre anime prodotto da Sunrise e diretto da Shin'ichirō Watanabe, la serie live-action di Cowboy Bebop debutterà su Netflix il prossimo 19 novembre. Intanto, Daniella Pineda ha risposto alla critiche sul suo casting in Cowboy Bebop dopo l'uscita delle prime immagini ufficiali.