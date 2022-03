Cowboy Bebop, John Cho rompe il silenzio sulla cancellazione: 'Ci ho messo l'anima'

La cancellazione di Cowboy Bebop ha suscitato notevoli polemiche e proteste da parte dei fan dell'adattamento televisivo di Netflix dell'omonimo anime, e per la prima volta il protagonista John Cho si è unito al coro.

Durante un'intervista promozionale rilasciata al The Hollywood Reporter, l'attore ha messo a nudo i sui suoi sentimenti riguardo alla cancellazione della serie con protagonista Spike Spiegel: "Ho dedicato gran parte della mia vita a Cowboy Bebop. Mi sono infortunato durante le riprese della serie, e ho dovuto prendermi un anno di pausa a causa dell'intervento chirurgico al quale ho dovuto sottopormi, e non appena finita la riabilitazione sono tornato sul set e ho continuato le riprese".

L'attore ha continuato spiegando che la sua vita è letteralmente cambiata per Cowboy Bebop, dato che ha trasferito la sua famiglia in Nuova Zelanda per tutta la durata della produzione. "E 'stato un grande evento nella mia vita, ci ho messo l'anima ed adesso è improvvisamente finito. È stato molto scioccante e la cosa mi ha molto deluso". Nonostante la cancellazione di Cowboy Bebop, che è stata annunciata solo un mese dopo il debutto su Netflix, Cho si è comunque detto commosso dalla risposta dei fan. "Vorrei poter rispondere a tutti coloro che hanno provato a contattarmi con parole di conforto. Lo apprezzo e ne farò tesoro".

Nel frattempo, la petizione per una nuova stagione di Cowboy Bebop ha raggiunto cifre da record: secondo voi arriverà mai un revival?