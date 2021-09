Cowboy Bebop: il live-action sarà pieno di easter eggs

Come abbiamo recentemente appreso, è in arrivo un live-action dell'anime Cowboy Bebop su Netflix. Sono diverse le cose a cui i produttori devono stare attenti, perché con fandom così solidi non si scherza. Lo showrunner Andre Nemec ha però rassicurato tutti con le sue dichiarazioni, affermando che il live-action sarà pieno di easter egg.

E' chiaro sin da subito che coloro che hanno lavorato al remake sono fan dell'anime. A confermarlo è stato Nemec in una dichiarazione. "La gente veniva per le interviste e per gli incontri con le magliette della vecchia scuola di Cowboy Bebop" ha detto lo showrunner. "Tutti quelli che hanno lavorato a questo show hanno ottenuto il lavoro perché erano talentuosi e se lo meritavano, certo, ma tutti hanno aggiunto elementi 'da fan' e dimostrato amore per l'anime nel materiale che abbiamo realizzato".

In merito agli easter egg, ha chiarito meglio di cosa si tratterà. "Oggetti di scena, nomi o riferimenti visivi all'animazione originale". Dunque ci sarà da tenere gli occhi aperti per gli appassionati! "Sfideremo quasi tutti i superfan di questo spettacolo per vedere se riescono a trovare tutti i riferimenti nell'inquadratura", ha infatti aggiunto Nemec. Nonostante le polemiche sul casting, abbiamo già visto i suoi membri indossare dei vestiti di scena molto simili a quelli dei personaggi originali. Tra questi ci sono Spike Spiegel, Faye Valentine e Jet Black.

Dunque si tratterà di un prodotto esaltante per i vecchi fan e che, si spera, potrà attirarne di nuovi.