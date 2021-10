Cowboy Bebop, in attesa del live-action Netflix si assicura anche i diritti dell'anime

Stando a quanto riferito dal cast, il live-action di Cowboy Bebop ha riservato un'attenzione maniacale ai dettagli, tentando di ripetere il più possibile la magia della celebre serie diretta da Shinichirō Watanabe. Presto potrete giudicare voi stessi l'effettiva somiglianza, visto che Netflix ha da poco acquisito i diritti dell'anime.

A partire dal 21 ottobre infatti, tutti i 26 episodi della serie western spaziale saranno disponibili sulla piattaforma streaming, e siamo certi che i fan apprezzeranno moltissimo questa graditissima aggiunta al catalogo.

Tra l'altro, è stato da poco confermato che il cast vocale originale di Cowboy Bebop è a lavoro per doppiare i protagonisti del live-action. Dunque, tutti gli integralisti degli anime, potranno gustarsi la serie Netflix con le medesime voci che hanno per anni ascoltato nella serie di Shinichirō Watanabe.

Koichi Yamadera tornerà come Spike, Taiten Kusunoki come Jet, Megumi Hayashibara come Faye, Norio Wakamoto come Vicious, Gara Takashima come Julia, Tsutomu Taruki e Miki Nagasawa come Punch e Judy, Takaya Hashi come Teddy Bomber, Kenyu Horiuchi come Gren, Masako Isobe come Mao e Romi Park e Hikaru Midorikawa come Shin e Lin.

Come rivelato al TUDUM tra l'altro, anche la sigla del live-action di Cowboy Bebop richiama quella dello show animato. Sembra che Netflix ce la stia mettendo davvero tutta per non deludere i fan. Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere il prossimo 19 novembre.