Cowboy Bebop: un membro del cast ha già conquistato internet

Dopo la notizia sull'inizio delle riprese di Cowboy Bebop, uno dei membri del cast della serie ha già fatto impazzire internet grazie alla sua sola presenza, stiamo parlando di Ein. Vediamo le reazioni diventate virali.

Le prime notizie riguardo il fatto che il corgi sarebbe stato differente da quello visto durante le puntate del famoso anime, avevano fatto preoccupare i fan, affezionati al look del cane. Per fortuna il colosso dello streaming è tornato subito sui suoi passi, annunciando che un corgi era stato scelto per la parte del particolare animaletto. Oltre a lui gli appassionati dell'anime potranno vedere Johnny Cho nei panni di Spike Spiegel, Mustafa Shakir come Jet Black, Daniella Pineda come Faye Valentine e infine Alex Hassell come Vicious.

Gli utenti di Twitter, dopo aver visto la gif dell'inizio delle riprese con protagonista Ein, hanno subito condiviso le loro reazioni sulla piattaforma social, affermando come il cane è diventato la vera star della serie. Nel frattempo è stata annunciata una nuova aggiunta al cast di Cowboy Bebop, serie composta da 10 episodi e prodotta da Netflix e i Tomorrow Studio, le prime due puntate saranno dirette da Alex Garcia Lopez, mentre Christopher Yost, famoso per il suo lavoro in Thor: Ragnarok, sarà il responsabile della sceneggiatura del primo episodio.