Cowboy Bebop: momentaneamente interrotte le riprese del live action Netflix

La notizia di un live-action di Cowboy Bebop prodotto da Netflix ha sicuramente scosso cuori di molti fan dell'anime giapponese, le cui riprese sono iniziate solo qualche giorno fa. Adesso il pubblico vede allontanarsi la possibilità di vederlo in tempo brevi, a causa di un'infortunio al ginocchio dell'attore protagonista John Cho.

Il giornale Deadline riporta così la notizia: "Fonti descrivono l'infortunio come una brutta caduta dell'attore, avvenuta durante le riprese di una scena di routine. Cho è ritornato a Los Angeles in quanto la frattura del ginocchio richiederà un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione. Le riprese rimarranno ferme per almeno sette, forse nove mesi e le scadenze verranno modificate una volta che la prognosi dell'attore sarà chiara."

Un rallentamento così lungo potrebbe essere un grosso problema per la produzione, in quanto senza l'attore protagonista non sarà possibile lavorare, non molto almeno. L'industria leader dell'intrattenimento non sembra però preoccuparsi e offre il suo completo sostegno a Cho, augurandogli una serena guarigione.

La serie narrerà le avventure del cacciatore di taglie Spke Spiegel e dei sui compagni nello spazio profondo. Insieme scopriremo le vicende del loro passato e le tematiche trattate andranno dall'esistenzialismo alla solitudine.

John Cho sarà Spike Spiegel nell'adattamento targato Netflix e condividerà il set con Mustafa Shakir (Jet Black), Daniella Pineda (Faye Valentine) e Alex Hassell (Vicious). La serie sarà composta da dieci episodi, di cui non si sa ancora molto. Le uniche indiscrezioni riguardano Alex Garcia Lopez (Marvel's Daredevil) che dirigerà i primi due capitoli e Christopher Yost (Thor: Ragnarok) che scriverà il primo.

Un vero peccato dover attendere così tanto, visto il successo mediatico ottenuto dalla serie: Ein aveva già conquistato internet, tanto da far annunciare l'inizio delle riprese di Cowboy Bebop al corgi.