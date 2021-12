Cowboy Bebop, Naomi Markman sulla stagione 2: 'Non sapete cosa vi state pedendo'

Decisamente a sorpresa, Netiflix ha scelto di cancellare Cowboy Bebop a meno di un mese dal suo debutto. Non vedremo alcuna seconda stagione della serie tratta dall'anime di Shin'ichirō Watanabe e questo naturalmente sta facendo molto discutere.

A tal proposito è intervenuta anche la sceneggiatrice del live-action Naomi Markman, sottolineando che i pani per dei nuovi episodi sono a dir poco straordinari. Su Twitter ha infatti scritto: "Tutti quelli che hanno letto la sceneggiatura della seconda stagione sanno di cosa parlo, era a di poco straordinaria, Netflix e tutti voi, non sapete cosa vi state perdendo".

Insomma, le sue parole fanno eco a quelle delle cast di Cowboy Bebop che si è mostrato visibilmente dispiaciuto per questa improvvisa cancellazione avvenuta da parte del colosso dello streaming senza troppe spiegazioni.

Certo, Cowboy Bebop non ha conquistato il pubblico ma, in molti speravano che il finale aperto potesse aprire le porte ad una seconda stagione molto più vicina all'anime che ha fatto letteralmente la storia del genere, permettendo finalmente ai fan di vedere ciò che volevano con ansia. Purtroppo, sembra che non avremo in alcun modo la possibilità di vedere i piani degli sceneggiatori per questi nuovi episodi. Voi cosa ne pensate di questa cancellazione? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.