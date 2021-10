Cowboy Bebop, Netflix presenta un teaser del live-action con immagini inedite

Mentre cresce l'hype per il live-action Cowboy Bebop, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser della serie tratta dal celebre anime. La particolarità è che non si tratta di immagini che vedremo nello show, ma di una sorta di cortometraggio autonomo, intitolato Lost Session. Una trovata decisamente originale.

Le immagini di Lost Session sono visibili all'interno della notizia, e ci permettono di farci un'idea di quello che sarà Cowboy Bebop. Vediamo in azione i personaggi di Spike (John Cho), Jet (Mustafa Shakir) e Faye (Daniella Pineda), e il video gioca con gli aspetti più stravaganti della serie e con la stessa estetica dei trailer.

A giudicare da questa clip, sembra proprio che lo showrunner André Nemec e la piattaforma streaming stiano cercando di rendere omaggio alla serie originale, cercando allo stesso tempo di porre il nuovo progetto su un binario autonomo. In attesa del live-action, in ogni caso, i fan più nostalgici possono vedere anche l'anime Cowboy Bebop su Netflix.

In Lost Session si può ascoltare anche un piccolo estratto di Green Bird, un brano della compositrice della serie Yoko Kanno. Cowboy Bebop arriverà in streaming su Netflix, come ricorda anche una scritta in sovraimpressione alla fine del teaser, il prossimo 19 novembre.

Cosa ne pensate delle immagini di Lost Session? Quali sono le vostre aspettative per il live-action Cowboy Bebop? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.