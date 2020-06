Cowboy Bebop, Netflix promette ai fan: 'O lo facciamo bene o niente da fare'

Se siete tra coloro che temono per il risultato finale del live-action di Cowboy Bebop realizzato da Netflix, allora gli ultimi aggiornamenti dal set fanno proprio per voi. Ebbene sì, perché lo scrittore Javier Grillo-Marxuach ha appena rivelato nuove informazioni sulla serie, rassicurando al contempo il pubblico della piattaforma.

Le ultime dichiarazioni ci arrivano dal portale Anime News Network, che riporta le poche, ma significative, parole dello scrittore, che solo qualche giorno fa aveva elogiato John Cho per la sua interpretazione di Spike Spiegel.

In primo luogo Grillo-Marxuach ha ribadito che la serie riprenderà i toni ed i temi dell'anime originale, restando fedele anche e soprattutto alle caratterizzazioni dei personaggi. In fondo "Se stai lavorando a Cowboy Bebop, devi farlo bene, diversamente non avrebbe senso."

È pur vero che ci saranno alcuni piccoli cambiamenti, come quelli nell'abbigliamento di Faye, che sarà meno succinto rispetto alla versione animata, mentre i suoi tratti distintivi, quali il carattere e abitudini, arriveranno integri davanti alla telecamera.

Lo scrittore ha poi continuato affermando che anche i villain della storia originale torneranno nel live-action, anticipando che due in particolare avranno ampio spazio nella narrazione. Resta solo da scoprire quali!

Purtroppo, con l'attuale stallo non sono molte le novità che riceviamo dal set, ma per per saperne di più vi suggeriamo il nostro approfondimento sullo stato delle riprese di Cowboy Bebop.