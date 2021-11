Cowboy Bebop, Netflix realizzerà una seconda stagione? Facciamo il punto della situazione

Il twist finale di Cowboy Bebop ha presentato ai fan una grande differenza rispetto alla serie anime originale, tanto che molti fan si sono immediatamente chiesti se Netflix realizzerà una seconda stagione dello show di fantascienza con John Cho.

La stagione 2 di Cowboy Bebop sembra effettivamente essere stata messa in conto da Netflix, considerato il sorprendete epilogo visto nell'ultimo episodio della stagione 1: Spike, oltre a sopravvivere, incontra per la prima volta Ed, che a sua volta cerca di reclutarlo per trovare l'"uomo cattivo... Volaju". Questi elementi sembrano bastare per ipotizzare che un'eventuale Cowboy Bebop 2 potrebbe raccontare di Volaju e del suo attacco ad Alba City.

Inoltre vale anche la pena di notare che la prima stagione di Cowboy Bebop è stata conclusa appositamente per portare lo spettacolo in una direzione decisamente diversa rispetto all'anime originale, poiché l'episodio finale suggerisce che l'interesse amoroso di Spike, Julia, sia pronta per diventatare l'antagonista principale della serie.

Al momento non c'è una data d'uscita per Cowboy Bebop 2, ma sembra probabile che Netflix inizierà le riprese per la seconda stagione in tempi relativamente brevi, al fine di non incorrere in conflitti di calendario con gli impegni dei membri del cast. A condizione che non si verifichino eventi imprevisti, la stagione 2 di Cowboy Bebop di Netflix potrebbe uscire già a novembre del prossimo anno. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.