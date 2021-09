Cowboy Bebop, Netflix svela il poster ufficiale a poche ore dall'evento TUDUM

Dopo l'annuncio della presenza di una grossa anteprima di Cowboy Bebop all'evento TUDUM, il servizio di streaming on demand Netflix ha svelato la locandina ufficiale dell'atteso adattamento con John Cho.

Come al solito potete ammirare la locandina in calce all'articolo: cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per la serie Netflix? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che la serie, basata sull'omonimo anime giapponese, racconta serie in chiave neo-noir space-western le avventure di un gruppo di cacciatori di taglie che insegue criminali in tutto il sistema solare. John Cho interpreta Spike Spiegel, un cacciatore di taglie nato su Marte, Mustafa Shakir veste i panni di Jet Black, il compagno cacciatore di taglie dotato di un braccio cibernetico, Daniella Pineda interpretata Faye Valentine, una cacciatrice di taglie indebitata che ha trascorso 54 anni in animazione sospesa dopo un incidente a bordo di uno space shuttle. Inoltre, Alex Hassell sarà Vicious, la nemesi di Spike, un gangster assetato di potere del Red Dragon Crime Syndicate che un tempo era il partner del protagonista, mentre Elena Satine sarà Julia, una donna bella e misteriosa che appartiene al passato del protagonista e che ha avuto una storia romantica complicata sia con lui che con Vicious.

Cowboy Bebop esordirà sulla piattaforma di streaming on demand Netflix a partire dal 21 novembre: la prima stagione sarà composta da dieci episodi da un'ora.