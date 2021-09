Cowboy Bebop, Netflix svela la sigla del live-action e le prime immagini!

Come promesso nei giorni scorsi, Cowboy Bebop ha fatto la sua comparsa durante TUDUM, e per l'occasione ci è stata mostrata in anteprima la sigla del live-action.

Non abbiamo ancora potuto vedere un full trailer di Cowboy Bebop, ma Netflix non ci ha lasciato di certo all'asciutto: durante l'evento globale TUDUM ci è infatti stata mostrata la sigla della serie.

Sapevamo già che la compositrice Yoko Kanno sarebbe tornata per il live-action di Cowboy Bebop, e lo showrunner André Nemec aveva promesso grandi sorprese per i fan dell'anime di Shin'ichirō Watanabe, ma in pochi forse si aspettavano un tale omaggio.

Gli opening credits della serie Netflix sono un elettrizzante richiamo a quelli dello show animato, ma con l'ovvia aggiunta di elementi caratteristici del live-action.

E grazie a questo filmato e alle immagini condivise sui profili ufficiali Netflix (che trovate in testa e in calce alla notizia), possiamo anche dare un'occhiata più da vicino ai personaggi che figurano nella serie, come la Julia di Elena Satine o il Vicious di Alex Hassell (e, ovviamente, anche l'unico e inimitabile Ein).

Ora dunque non resta che attendere il trailer e, naturalmente, l'arrivo della serie su Netflix.

Voi che ne pensate? Vi convince finora il live-action di Cowboy Bebop? Fateci sapere nei commenti.