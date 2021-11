Cowboy Bebop non conquista il pubblico: cosa c'è da cambiare in vista della stagione 2?

Netflix non ha ancora ufficializzato la seconda stagione di Cowboy Bebo ma quel finale, sembra suggerire che presto o tardi, il colosso dello streaming annuncerà il ritorno del live-action tratto dall'anime di Shin'ichirō Watanabe. Per allora, i fan sperano in notevoli miglioramenti dello show.

La prima stagione di Cowboy Bebop infatti, non ha incontrato particolarmente il favore del pubblico viste anche le significative modifiche apportare alla versione originale della serie animata. Come molti hanno notato, lo show Netflix ha conferito ai personaggi una caratterizzazione completamente differente, tentando di renderli molti più ironici della propria controparte nell'anime e quando questi cercano di ritornare su toni un po' più seriosi, Cowboy Bebop finisce totalmente per impantanarsi.

Inoltre, come molti hanno notato, la piattaforma streaming ha tentato di collegare tra di loro i vari episodi, facendo svanire di fatto l'entusiasmo per la singola avventura spaziale. I fan pensano che la seconda stagione dovrebbe puntaremolto di più su queste storie individuali che facciano brillare i personaggi in situazioni molto più rapide e meno complesse.

Tra l'altro, lo stesso showrunner di Cowboy Bebop ha parlato di alcuni cambiamenti apportati allo show, spiegando in particolare la scelta di far apparire Ed solo in un breve cameo nel finale. Proprio questo particolare secondo molti, sembra suggerire l'arrivo di una seconda stagione. Voi cosa ne pensate? Cosa cambiereste nello show Netflix? Ditecelo nei commenti.