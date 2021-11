Cowboy Bebop, perchè QUEL personaggio ha fatto solo un cameo? Risponde lo showrunner

Solo alcuni giorni fa il live action di Cowboy Bebop è giunto su Netflix, facendo nascere varie domande tra i fan più accaniti che hanno visto e amato l'anime di Shin'ichirō Watanabe. In particolare, in molti si sono chiesti come mai un personaggio in particolare faccia solo una breve apparizione.

Da molto tempo ormai si dibatte sulla presenza di Ed in Cowboy Bebop e sulla questione ora è voluto intervenire anche lo showrunner della serie, spiegando le ragioni che lo hanno spinto in qualche modo a limitare le apparizioni dell'hacker della squadra di cacciatori di taglie.

Durante l'after show ufficiale, Cowboy Bebop: Unlocked Andre Nemec ha spiegato che a suo avviso era necessario stabilire prime le dinamiche degli altri prima e solo in un secondo momento inserire nella storia anche Ed.

"Tutto quello che volevamo era che Ed apparisse in Cowboy Bebop", ha esordito Nemec. "Sai, Ed non si fa vedere fino al nono episodio dell'anime. Quindi non era come se Ed fosse un membro fondamentale della squadra del Bebop, ed era importante passare abbastanza tempo con questi personaggi per capirli davvero e ottenere un qualche legame con loro".

Lo showrunner ha poi continuato spiegando perché Ed ha esordito solo nel finale: "Proprio come Faye Valentine tende a disgregare le dinamiche del gruppo, anche Ed fa lo stesso. Quindi doveva esserci una certa stabilità tra tutti i personaggi prima che potessimo introdurre quest'altro componente folle nello spettacolo. Ed è sempre pronto a fare cose selvagge e stravaganti. Serviva un po' di tempo".

