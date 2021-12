Cowboy Bebop: i produttori rivelano i piani per la Stagione 2 che non vedremo mai

L'annuncio della cancellazione di Cowboy Bebop da parte di Netflix non è arrivata propriamente come un fulmine a ciel sereno, dato che ancora prima del suo arrivo in streaming sulla piattaforma digitale le polemiche da parte dei fan dell'anime erano insistenti e decisamente ingombranti. Tuttavia, erano già in corso dei piani per una Stagione 2.

A poche ore dalla cancellazione di Cowboy Bebop, infatti, il produttore dello show Netflix Javier Grillo-Marxuach ha rivelato quali erano i piani per l'eventuale seconda stagione che adesso sappiamo per certo non verrà mai realizzata. "Ho amato veramente tanto lavorare allo show, proviene da un luogo puro e reale di rispetto e affetto. Vorrei aver potuto realizzare quello che avevamo programmato per la nuova stagione ma sapete come si dice, che Dio ride dei piani degli uomini".

Il produttore e co-sceneggiatore ha quindi aggiunto: "C'erano dei piani davvero eccitanti per la seconda stagione". Purtroppo, o per fortuna per alcuni, non vedremo mai la realizzazione di questi progetti perché non ci sarà una seconda stagione di Cowboy Bebop.

Secondo il sito Top 10 di Netflix, la serie ha accumulato quasi 74 milioni di ore di visualizzazione in tutto il mondo dal suo debutto, quindi numeri abbastanza 'buoni' in base ai parametri dello streamer, ma purtroppo è crollata del 59% nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre: un segnale che indica inequivocabilmente che Cowboy Bebop non è stata in grado di catturare il pubblico. Come sempre, la decisione della cancellazione è stata presa bilanciando i numeri del pubblico e con quelli dei costi di produzione dello spettacolo.

La serie di 10 episodi ha ottenuto solo il 46% di voti positivi dalla critica sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di Cowboy Bebop.