Cowboy Bebop: a che punto è il live-action Netflix? Le ultime dal set

Quando si è saputo che Netflix era al lavoro sul un live-action di Cowboy Bebop in molti hanno storto il naso temendo che l'adattamento potesse non essere fedele al lavoro del regista Shin'ichirō Watanabe. Eppure, adesso che le prime antipatie iniziano a scemare in molti si chiedono "quando uscirà Cowboy Bebop?"

Purtroppo la serie della major dello streaming è stata colpita da una "serie di sfortunati eventi", in quanto il protagonista John Cho è stato costretto ad un periodo di riposo forzato dopo essersi fratturato il ginocchio sul set di Coeboy Bebop.

In seguito, quando finalmente i lavori sembravano vicini alla ripresa, sono arrivati il COVID-19 e la conseguente emergenza sanitaria che ha messo in pausa tutte le produzioni della piattaforma.

Ad dare nuovi, ma soprattutto timidi, aggiornamenti sullo stato della produzione è Marty Adelstein, uno dei dirigenti dei Tomorrow Studios che co-producono la serie insieme a Netflix:

"I primi tre episodi di Cowboy Bebop sono pronti e al momento dovrebbe essere in lavorazione il sesto. Abbiamo deciso di continuare per la nostra strada, soprattutto per non rientrare nella categoria di film ispirati agli anime che sono stati accusati di aver rovinato l'opera originale. Stiamo facendo qualcosa di nuovo, con personaggi multietnici e un cast meraviglioso. I due episodi che ho visto sono davvero molto belli e divertenti."

I tempi di lavorazione e soprattutto quelli di distribuzione sembrano essere molto incerti, ma Netflix sembra altrettanto decisa a portare avanti il progetto e solo qualche settimana fa si era parlato di una possibile seconda stagione di Cowboy Bebop.