Cowboy Bebop, quando esce la serie live-action di Netflix?

L’attesissimo adattamento live-action del manga Cowboy Bebop di Hajime Yatate uscito nel 1997 che è stato successivamente adattato in una serie anime nel 1998, arriverà presto su Netflix, l'attesa dei fan sta per finire.

Nel 2018, un anno dopo il via libera all'adattamento della versione live-action, Netflix ha annunciato un ordine di 10 episodi per la serie. Le riprese sono iniziate nel 2019, ma sono state ritardate a causa dell'infortunio al ginocchio di John Cho, interprete di Spike Spiegel, incidente che ha fermato i lavori per circa 8 mesi. A questo c'è da aggiungere anche lo stop forzato a causa del COVID-19, che ha portato la serie al debutto quest'anno e non nel 2020 come previsto inizialmente.

Trama

Cowboy Bebop, che fonde elementi di fantascienza, western, film noir e commedia è ambientata in un universo immaginario in cui la Terra è resa inabitabile, spingendo l'umanità a colonizzare il Sistema Solare. Un ex sicario diventato cacciatore di taglie, il protagonista Spike Spiegel, vaga per la galassia in cerca di lavoro, guidando un gruppo disordinato di cacciatori su un'astronave chiamata Bebop.



L'arco principale dell'anime si è concluso in 26 episodi e con il film del 2001 Cowboy Bebop: The Movie.

Cast



Il cast della serie è il seguente:

John Cho come Spike Spiegel

Mustafa Shakir come Jet Black

Daniella Pineda come Faye Valentine

Alex Hassell come Vicious

Elena Satine come Julia

Geoff Stults come Chalmers

Tamara Tunie come Ana

Mason Alexander Park come Gren

Rachel House come Mao

Ann Truong e Hoa Xuande come Shin e Lin

Data di uscita

Durante la Netflix Geeked Week il colosso dello streaming ha rivelato che la serie in 10 parti di Cowboy Bebop dovrebbe uscire nell'autunno del 2021. Ancora non è stata diffusa una data di uscita ufficiale, ma il debutto è sempre più vicino.

Cowboy Bebop ha saputo conquistarsi una base di fan innamorata dell'insolito senso dell'umorismo dello show, delle vivide (e spesso violente) avventure intergalattiche e della sua colonna sonora jazz. Il compositore della serie anime originale, Yoko Kanno, tornerà anche nell’adattamento live-action.



Siete curiosi di vedere Cowboy Bebop? Fatecelo sapere nei commenti!