Cowboy Bebop: quando esce la serie Netflix ispirata all'anime? Le ultime novità

La serie live-action composta da dieci episodi di Cowboy Bebop è in arrivo prossimamente su Netflix e nonostante le varie battute d’arresto causa infortuni e COVID-19, i lavori proseguono.

I fan sono stati felici di sapere che il creatore dell’anime, Shinichiro Watanabe, è stato coinvolto nel progetto come consulente creativo. Non solo, anche il compositore Yoko Kanno, è a bordo. Non molto tempo fa Netflix aveva promesso ai fan: “o lo facciamo bene, o non lo facciamo” e sembra che stiano mantenendo la parola.



L'adattamento in serie di questo anime però ha subito alcuni importanti ritardi da quando è stato annunciato da Netflix nel novembre del 2018.

John Cho è stato scelto come protagonista nei panni di Spike Spiegel, ma ha subito un grave infortunio al ginocchio nell'ottobre del 2019 durante le riprese e questo ha fermato i lavori per circa 8 mesi per permettere all’attore di riprendersi completamente.



Dopo di che, il COVID-19 ha portato di nuovo alla sospensione delle riprese in Nuova Zelanda.

Tuttavia, con il recupero e l’allentamento delle restrizioni, le cose sembrano essere sulla buona strada con lo showrunner Jeff Pinkner che ha rivelato che i lavori sulle sceneggiature della seconda stagione sono già in corso.

Recentemente sei attori si sono aggiunti al cast di Cowboy Bebop le cui riprese sono ripartite nel settembre del 2020. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma Cowboy Bebop potrebbe arrivare alla fine di quest'anno o al più tardi nei primi mesi del 2022.