Cowboy Bebop: rivelati i titoli degli episodi della prima stagione!

Manca ormai pochissimo all'uscita della serie live-action di Cowboy Bebop, e continua ad arrivare materiale ai fan. Infatti, oltre ai nuovi poster di Cowboy Bebop, vengono comunicati adesso anche i titoli dei vari episodi. Qualcosa di cui secondo molti possiamo farci ben poco, ma potrebbe non essere così. Scopriamoli insieme.

La stagione si aprirà con "Cowboy Gospel". A seguire ci saranno: "Venus Pop"; "Dog Star Swing"; "Callisto Soul"; "Darkside Tango"; "Binary Two-Step"; "Galileo Hustle"; "Sad Clown A-Go-Go"; "Blue Crow Waltz"; e "Supernova Symphony". Secondo voi questi titoli contengono delle anticipazioni sulla trama della serie?

I protagonisti dello show, come già anticipato, saranno Spike Spiegel, interpretato da John Cho, Jet Black di cui vestirà i panni Mustafa Shakir e Faye Valentine di Daniella Pineda. Spike Spiegel è un carismatico cacciatore di taglie con uno spirito ironico, che viaggia con il suo ex compagno di polizia, Jet, che era uno dei pochi poliziotti onesti nel sistema solare. Tuttavia un tradimento gli ha portato via tutto ciò che amava, costringendolo a una vita da cacciatore di taglie. Infine c'è Faye Valentine, una audace e sfrontata cacciatrice di taglie. E' imprevedibile e soffre di amnesia dopo anni di congelamento criogenico. Faye fa di tutto per sopravvivere.

La serie arriverà su Netflix il 19 Novembre. Intanto ecco il trailer di Cowboy Bebop.