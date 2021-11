Cowboy Bebop: lo showrunner André Nemac parla di QUEL colpo di scena nel finale

Cowboy Bebop è da poco giunto su Netflix ma come molti hanno notato, ci sono notevoli differenze con l'anime di Shin'ichirō Watanabe da cui la serie live-action è tratta. In particolare, è impossibile non notare quell'incredibile colpo di scena finale che riscrive in parte la storia di Spike.

Nel momento in cui Vicious lo sta per uccidere, arriva infatti Julia, donna con cui il personaggio di John Cho ha una relazione, che si rivela in realtà una sorta di villain della serie Netflix. Nell'anime originale, la donna è poco influente sulla trama ma in questo live-action, sembra essere di fondamentale importanza per una potenziale seconda stagione di Cowboy Bebop.

Il produttore esecutivo e showrunner André Nemac in un'intervista con il Los Angeles Times ha discusso dell'evoluzione di Julia nella storia, sottolineando come la donna nell'anime fosse per lo più un espediente narrativo per arricchire le vicende di Spike piuttosto che un vero e proprio personaggio con uno scopo. Il cambiamento per renderla una cattiva, rende bene invece l'immagine di una donna combattiva, notevolmente cresciuta per via di ciò che le è accaduto.

"Più parlavamo di [Julia] nella stanza degli scrittori, più diventava chiaro che avevamo questa straordinaria opportunità di far nascere un cattivo. Vedere questa donna che è stata messa in questo ambiente e, attraverso il suo desiderio di sfuggire proprio a ambiente, neè diventata totalmente parte nel suo orrore, nella sua violenza. Renditi conto che [lei può] prendere le redini di tutta la vicenda ora"

