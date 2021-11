Cowboy Bebop, lo showrunner assicura:'I cani sul set sono stati trattati come re'

Lo showrunner della serie Netflix Cowboy Bebop, André Nemec, ha affermato che i due cani di razza corgi presenti nello show nel ruolo di Ein, sono stati trattati come 'piccoli re'. Ein è un Pembroke Welsh Corgi iper-intelligente, in grado di rispondere ad un telefono, guidare un'auto e giocare a giochi da tavolo.

Ein è un membro fondamentale del team del protagonista Spike Seigel e solitamente è molto legato al membro più giovane, Ed, che dovrebbe fare un'apparizione anche nello show live action. Su Everyeye trovate il trailer di Cowboy Bebop.



Il personaggio canino nella serie è interpretato da Charlie e Harry, una coppia di corgi quasi identici provenienti dalla Nuova Zelanda.



Nemec ha parlato in questi termini del lavoro con i due cani:"Un po' è come lavorare con bambini e neonati, vuoi dei gemelli. Abbiamo due corgi. Sono entrambi fantastici. Sono i piccoli re del set. Tutti vogliono tempo con i corgi. Ad un certo punto ho fatto la battuta 'Se non riusciamo a trovare un corgi in Nuova Zelanda dovremmo chiamare la regina Elisabetta e vedere se vuole che i suoi corgi diventino famosi nel nostro show. Non abbiamo dovuto acquistarne al di fuori della Nuova Zelanda per trovarli" ha spiegato Nemec.



Cowboy Bebop, creato da Shin'ichirō Watanabe, vede i cacciatori di taglie Spike (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e successivamente la truffatrice Faye Valentine (Daniella Pineda) avventurarsi nello Spazio nell'anno 2071, alla ricerca di taglie grosse. Spike alla fine accoglie Ein dopo aver fallito nel reclamare una taglia.



