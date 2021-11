Cowboy Bebop: lo showrunner parla degli sviluppi della seconda stagione su Netflix

L'adattamento seriale in live-action di Cowboy Bebop non ha incontrato il favore del pubblico, già partito abbastanza prevenuto prima ancora che lo show approdasse su Netflix, ma lo showrunner recentemente ha parlato della direzione che potrebbe essere presa in un'eventuale seconda stagione dello show e degli sviluppi di un personaggio.

Nello speciale after show, Cowboy Bebop: Unlocked, lo showrunner Andre Nemec ha parlato dei velati riferimenti al villain Volaju, e al fatto che questi potrebbe oppure no apparire in una eventuale seconda stagione dello show. Tuttavia, ha anche sganciato un indizio pesante: "Ed metterà la nostra gang in un mare di guai, come fa di solito, quindi potrebbero davvero imbattersi in qualcosa o qualcuno di terribile nella seconda stagione".

Una seconda stagione di Cowboy Bebop deve ancora essere confermata da Netflix che aspetterà di capire come è stata ricevuta la prima stagione e che risultati ha ottenuto in termini di visualizzazioni in streaming, nonostante le polemiche e le critiche negative.

La stagione 2 di Cowboy Bebop sembra effettivamente essere stata messa in conto da Netflix, considerato il sorprendete epilogo visto nell'ultimo episodio della stagione 1: Spike, oltre a sopravvivere, incontra per la prima volta Ed, che a sua volta cerca di reclutarlo per trovare l'"uomo cattivo... Volaju". Questi elementi sembrano bastare per ipotizzare che un'eventuale Cowboy Bebop 2 potrebbe raccontare di Volaju e del suo attacco ad Alba City.

Nel frattempo, in precedenza, sempre Andre Nemec ha spiegato perché Ed ha esordito solo nel finale: "Proprio come Faye Valentine tende a disgregare le dinamiche del gruppo, anche Ed fa lo stesso. Quindi doveva esserci una certa stabilità tra tutti i personaggi prima che potessimo introdurre quest'altro componente folle nello spettacolo. Ed è sempre pronto a fare cose selvagge e stravaganti. Serviva un po' di tempo".

