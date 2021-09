Cowboy Bebop, lo showrunner promette: 'Amerete ciò che Yoko Kanno ha fatto per lo show'

Tra i progetti più attesi di Netflix vi è sicuramente il live-action di Cowboy Bebop, adattamento del celebre anime diretto da Shin'ichirō Watanabe, che come anticipa lo showrunner André Nemec, vedrà il ritorno in grande stile della compositrice Yoko Kanno.

Sugli adattamenti live-action degli anime c'è sempre grande scetticismo da parte dei fan dell'opera originale, e la serie Netflix di Cowboy Bebop ha già avuto la sua buona dose di polemiche a circondarlo ancor prima dell'uscita (come le critiche sul casting di Daniella Pineda nel ruolo di Faye).

Su una cosa, tuttavia, anche i meno fiduciosi non potranno avere da ridire, almeno non fino all'arrivo della serie su Netflix: le musiche.

Questo perché per il live-action di Cowboy Bebop è stata interpellata l'autrice delle musiche dell'anime Yoko Kanno.

"Il coinvolgimento di Yoko nello show era di fondamentale importanza per tutto il resto" ha spiegato Nemec. La compositrice, continua lo showrunner, ha completamente reimmaginato la musica di Bebop, "riprendendo alcuni elementi dalla serie animata, e andando più a fondo per raccontare il nostro Cowboy Bebop e i personaggi come vengono presentati".

"Chiunque abbia amato la colonna sonora di Cowboy Bebop amerà forse ancora di più ciò che Yoko ha fatto per noi in questo show. È davvero sensazionale" aggiunge poi "Ogni volta che ascoltavo uno dei pezzi, discutevo di quel personaggio e di quel tema con lei, e quando arrivavano e li sentivo per la prima volta, mi capitava più spesso di quanto ricordi adesso di ascoltarli e ritrovarmi un sorriso sulle labbra".

Ma sentiremo anche una versione di Tank!, la celebre opening dell'anime, nel live-action Netflix?

"Sarete elettrizzati quando guarderete lo show" risponde Nemec sorridendo.

Cowboy Bebop arriverà il 19 novembre su Netflix.