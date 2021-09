Cowboy Bebop, lo showrunner risponde alle domande sul personaggio preferito dai fan

Lo showrunner di Cowboby Bebop, André Namec, ha risposto alle domande dei fan che si sono concentrate sul personaggio più amato, Ed, in vista dell'adattamento live action Netflix del celebre anime pubblicato nel 1998, ed elogiato a più riprese per la scrittura, la colonna sonora e l'animazione. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Cowboy Bebop è ritenuto fondamentale nell'introduzione degli anime ad un'intera nuova generazione di pubblico occidentale. Netflix ha accolto la serie nel 2018, con le riprese che sono durate dal 2019 al 2021, con una breve pausa causata dall'infortunio occorso a John Cho. Nel frattempo potrebbe arrivare il trailer di Cowboy Bebop nei prossimi giorni.



Buona parte del cast è già stata presentata, con Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda nei panni di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine.

Inoltre i personaggi di Vicious e Julia saranno interpretati da Alex Hassell ed Elena Satin. Ma André Namec ha dovuto rispondere alle domande su Ed, alle quali ha risposto in maniera piuttosto allusiva:"Ed! Tutti vogliono sapere di Ed! La gente sarà... molto contenta quando guarderà la stagione".



I fan sono piuttosto impauriti da come si rivelerà questa versione live action in arrivo a novembre e soprattutto su come verrà rappresentato Ed, un hacker prodigio estremamente intelligente ed eccentrico che si unisce all'equipaggio nell'episodio 9, rimanendovi fino all'episodio 24.



Gli autori hanno dichiarato di aver voluto andare oltre ad un semplice remake di Cowboy Bebop. Siete curiosi di sapere come sarà la versione Netflix dell'anime?