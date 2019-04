Cowboy Bebop: svelato il numero di episodi della serie in live action

Recentemente, Netflix ha rivelato al mondo intero i primi membri del cast di Cowboy Bebop, attesa serie in live action, ispirata al celebre anime. Ora, grazie ad un nuovo report, possiamo rivelarvi il numero di episodi di cui si comporrà il progetto, così come il team che starà dietro la sua appassionante realizzazione.

Ebbene, è stato ufficialmente confermato che la serie, in arrivo sulla piattaforma streaming, sarà composta da 10 episodi, a differenza dell'anime originale, di ben 26 episodi dalla durata di 30 minuti ciascuno. A questo punto, non è chiaro se il live action riuscirà ad adattare interamente le avventure originali, o se dovrà affidarsi ad un proseguimento, nel corso di altre stagioni.

Per quanto riguarda la troupe che lavorerà al progetto, i fan saranno entusiasti di scoprire che, ad unire le forze, troveremo una folta schiera di talentuosi produttori e sceneggiatori, già conosciuti per diverse collaborazioni in ambito anime ed action in generale.

Nello specifico, alla regia dei primi due episodi troveremo Alex Garcia Lopez, che ha già lavorato a serial di successo, quali Daredevil, Punisher e l'imminente progetto su The Witcher. In veste di showrunner, invece, troveremo il quartetto composto da Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. Molto più folta la lista dei produttori esecutivi, formata da: Marty Adelstein, Becky Clements, Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki, Shin Sasaki, Tetsu Fujimura e Matthew Weinberg. Il chiacchierato pilot della serie sarà scritto da Christopher Yost. A fare da consulente troveremo Shinichiro Watanabe, che già in passato si era occupato della regia dell'anime originale.



Come già anticipato qualche mese fa, le riprese di Cowboy Bebop in live action inizieranno durante la prossima estate. Precisamente, a partire dal 20 luglio.

E voi, quali aspettative avete per questa serie? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposita sezione commenti!