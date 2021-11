Cowboy Bebop, svelato ufficialmente il cameo di Ed nel finale di stagione del live-action

Netflix ha pubblicato una nuova featurette della serie live-action Cowboy Bebop, interamente dedicata al grande debutto di Ed. Il personaggio ha fatto la sua apparizione nell'episodio finale della prima stagione e si presuppone che sarà protagonista di un’eventuale seconda stagione.

Il giorno dell'uscita, Netflix ha confermato che Eden Perkins ha dato vita a Ed nella nuova serie Cowboy Bebop. L'introduzione all'ultimo minuto di Ed, il quarto membro della troupe di Bebop, è stata intenzionale da parte dello showrunner André Nemec, ma ciò ha significato che Perkins non ha fatto il tour promozionale insieme ai suoi co-protagonisti. Lo showrunner di Cowboy Bebop ha spiegato perché Ed ha fatto solo un cameo.



Come ha rivelato Perkins nella sua prima intervista dopo la diffusione della notizia: "Mettersi in costume di Ed per la prima volta è stato così figo. Amo così tanto il suo costume. È molto libero e mobile, suppongo, si addice molto a Ed. E la parrucca! La parrucca è così bella..è così appuntita e vorrei disperatamente toccarla, ma non lo faccio, perché altrimenti si rovinerebbe".



Perkins ha poi parlato della possibilità di girare la scena di Ed con Spike Spiegel (John Cho): "Quando finalmente sono arrivato sul set, è stato incredibile. È stata solo una notte di riprese. È stato incredibile. I set sono così belli e di notte è come un'atmosfera completamente diversa. Faceva molto freddo, ma è stato fantastico. E tutti sono così molto, molto, molto adorabili. E ho avuto modo di recitare con John Cho, che è stato molto bello. È stata un'esperienza straordinaria."



