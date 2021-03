Cowboy Bebop, finalmente terminate le riprese della serie Netflix tratta dal celebre anime

Uno dei più grandi anime mai realizzati sta per approdare su Netflix, questa volta in versione live-action. Annunciata per la prima volta quasi quattro anni fa, la serie di Cowboy Bebop con protagonista John Cho (Searching) ha ufficialmente completato le riprese della prima stagione.

A dare l'annuncio ci ha pensato l'interprete di Faye Valentine Daniella Pineda, che ha condiviso su Instagram una sua foto con indosso una maglietta dedicata all'opera originale di Shin'ichirō Watanabe. "Torno a galla per dire che... la prima stagione di Cowboy Bebop è finalmente terminata. Ma dovrò immergermi di nuovo dopo questi messaggi," si legge nel post che potete trovare in calce alla news.

La produzione dello show, lo ricordiamo, ha subito alcuni importanti ritardi da quando Netflix ne ha annunciato lo sviluppo a novembre 2018. Cho, l'attore scelto per vestire i panni del protagonsita Spike Siegel, nell'ottobre del 2019 ha infatti subito un grave infortunio al ginocchio che ha fermato le riprese per circa 8 mesi per permettergli di tornare in forma. Dopodiché, la serie ha subito un ulteriore stop a causa del COVID, con la produzione che è ripartita a pieno regime solo a settembre 2020.

La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma a questo punto potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming tra il 2021 e il 2022.

Voi cosa ci aspettate da questo adattamento? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle ultime new entry del cast di Cowboy Bebop.