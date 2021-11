Cowboy Bebop, il twist finale allontana il live-action dall'anime

Cowboy Bebop è finalmente su Netflix. Il live-action dello storico anime ha messo lo showrunner André Nemec in una difficile posizione: omaggiare in tutto e per tutto il prodotto da cui è tratto, rischiando scimmiottamenti, o creare qualcosa di nuovo? Nemec ha scelto entrambe le cose. Il suo finale ha posto le basi per una stagione 2 controversa.

Per i primi nove episodi, il live-action cerca di creare qualcosa di riconoscibile per i vecchi fan e di comprensibile per i nuovi. Questo è stato fatto mixando vari punti della trama presi dalla serie originale, cambiando l'ordine delle varie storie e intrecciandovi nuovi personaggi per creare uno spettacolo più commerciale, eliminando in un certo senso tutta la deriva malinconica che ha caratterizzato gran parte dell'anime da cui la serie è tratta. Ma analizziamo insieme il finale per comprendere questa scelta.

Nell'ultimo episodio Vicious rapisce la figlia di Jet per ricattarlo, chiedendogli la vita di Spike in cambio della sua piccola. Faye convince Jet a non fare lo scambio, ricordandogli che Spike ha rischiato la sua vita per lei. I tre cercano dunque un modo per prendere la figlia di Jet e scappare, ma il piano non va come previsto, e Jet e Spike vengono catturati dal Sindacato. Arriva Faye a salvare i due, e arriviamo al momento in cui, con spada e pistola, Spike e Vicious si affrontano. In questo momento fan degli anime si renderanno conto subito che questa è una versione diversa dall'episodio finale con la battaglia nella chiesa. Ma la parte che stupirà tutti deve ancora arrivare.

Nel momento in cui Vicious sta per finire Spike, arriva Julia, ex amante del primo, e spara al nemico. Spike le dice allora la sua classica frase, "Ti ho sognato, all'infinito", e le propone di scappare insieme. Tuttavia lei non accetta: lui ha sempre saputo dove fosse, eppure l'ha sempre lasciata con Vicious. Spike si giustifica affermando di credere che lei avesse scelto il suo nemico. Julia a questo punto fa una cosa inaspettata: spara nella sua direzione, e gli dice: "Non sei altro che un sogno da cui avevo bisogno di svegliarmi". Spike cade indietro, come nella scena finale dell'anime, ma qui sappiamo già che sopravvivrà: ha senso, considerando l'arrivo di una stagione 2. A questo punto Julia prova a finire Vicious, ma ha finito i proiettili, e rimanda il lavoro al giorno dopo.

Il cambiamento in Julia è importantissimo, perché nell'anime lei è solo un elemento che aiuta con la trama. E' misteriosa e anche piuttosto passiva, e ama Spike incondizionatamente. Questo amore, a sua volta, ha un effetto su Spike e sul suo modo di comportarsi. Ma adesso, in questo modo, gli sceneggiatori cambiano tutte le carte in tavola, proponendo effettivamente Julia come antagonista per la prossima stagione.

Cosa ne pensate? Vi piace questo twist? Ecco i nostri pareri sul live-action nella nostra recensione di Cowboy Bebop.