Cowboy Bepop, Mustafa Shakir sul dare vita a Jet Black: 'Ci ho messo tutto il mio cuore'

Nella giornata di oggi ha fatto il suo debutto su Netflix la serie live-action di Cowboy Bepop, il cui anime originale è amatissimo dai fan nonché uno dei migliori esempi di fantascienza distopica degli ultimi trent'anni. Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, Mustafa Shakir ha parlato del suo lavoro sul personaggio di Jet Black.

Nel corso della sua chiacchierata con i giornalisti, Shakir ha parlato del difficile compito di portare Jet sullo schermo data l'importanza dell'anime originale e in sostanza l'attore si è concentrato moltissimo sul suo look e sull'abbigliamento, cosa che gli dava un certo stile anche prima di accettare il ruolo per la serie Netflix. "Molto del lavoro lo fanno i vestiti. E' come se il solo alzarsi per lui lo proiettasse già a metà della battaglia. Se mi trovo a un angolo della strada da qualche parte ottengo sempre un commento di quel tipo proprio come quello riservato a Jet".

Parlando poi dell'anime originale di Cowboy Bepop: "Si tratta di un mix di elementi che sono però tutti avvincenti allo stesso modo. Come andare nello spazio ascoltando un assolo di Dizzy Gillespie. C'è qualcosa che ti fa esclamare: 'Che diamine di esperienza sto vivendo?'. Cowboy Bepop era sicuramente più avanti del suo tempo".

Dopodiché, Shakir ha parlato della pressione sul set del live-action: "Nella mia testa non avevo alcuna pressione. Mi dicevo semplicemente: 'Presentati e fai del suo meglio', il resto non importava. Dovevi solo metterci il cuore, e penso abbia funzionato. Penso non avrebbe funzionato allo stesso modo se avessi dovuto lavorare con in mente solo l'idea di accontentare certe persone".

Cowboy Bepop è uscito oggi su Netflix, per maggiori approfondimenti vi lasciamo ai titoli degli episodi di Cowboy Bepop. Su queste pagine anche la nostra recensione di Cowboy Bepop.