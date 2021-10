Cowboy Bepop fa il pieno! Netflix rilascia trailer, nuovo poster e una scena in anteprima

L'arrivo del trailer di Cowboy Bebop era stato annunciato nelle scorse ore e come promesso, Neflix ha rilasciato le prime immagini ufficiali dell'attesissima serie live-action tratta dall'anime di grande successo di Shinichirō Watanabe.

Come potete notare dal video in calce alla notizia, l'atmosfera sembra essere proprio quella giusta per gli iconici cacciatori di taglie spaziali. In apertura del teaser naturalmente, troviamo John Cho che nei panni di Spike e dopo un piccolo rimando alla sigla di Cowboy Bebop possiamo finalmente incontrare anche tutti gli altri personaggi che animeranno lo show Netflix.

In vista dell'imminente lancio della serie live-action, la piattaforma streaming ha poi rilasciato anche un nuovo poster che punta tutta l'attenzione sui tre protagonisti ovvero, il già citato Spike, la Faye Valentine interpretata da Danielle Pineda e il Jet interpretato da Mustafa Shakir. Questa nuova immagine stilizzata ricorda anche quella che sarà la data di uscita di Cowboy Bebop che arriverà in streaming il prossimo 19 novembre.

Inoltre, è stata anche diffusa una scena in anteprima tratta proprio dalla serie tv in cui Spike e Jet si aggirano per un desolato quartiere dove incontrano un volto peloso davvero molto familiare. Stiamo parlando di Ein, il cane dati incredibilmente intelligente che nel corso degli anni è diventato uno dei personaggi più amati del franchise.

Queste nuove immagini rilasciate da Netflix vi hanno un po' rassicurato sulla serie live-action di Cowboy Bebop dopo le molte polemiche? Ditecelo nei commenti.