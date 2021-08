Cowboy Bepop, primo sguardo alla serie Netflix e data d'uscita: fan in delirio!

Pochi istanti fa Netflix ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Cowboy Bepop, adattamento televisivo dell'omonima serie anime di fantascienza ideata da Hajime Yatate.

John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda son sotto i riflettori nei panni di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine, che in una delle immagini - che potete trovare in calce all'articolo - si muovono per le strade umide illuminate da luci al neo. Cowboy Bepop è un western spaziale ricco di azione incentrato su tre cacciatori di taglie, alias "cowboy", che cercano di sfuggire dal proprio passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra scontrosa e sarcastica pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare, ma al giusto prezzo.

La serie live-action di Cowboy Bebop è stata creata da André Nemec e Jeff Pinkner, che in precedenza hanno lavorato insieme a diverse serie tra cui Alias. Gli episodi sono stati diretti da Alex Garcia Lopez (Daredevil, The Punisher e The Witcher) e Michael Katleman (Primeval e The Last Ship). La serie è prodotta da André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman , Matthew Weinberg e Christopher Yost. Il regista della serie anime originale Shinichiro Watanabe è a bordo come consulente della serie e la compositrice originale Yoko Kanno è tornata per comporre le musiche dell'adattamento live-action.

La prima stagione di Cowboy Bepop, la cui data d'uscita è stata confermata con le nuove foto per il prossimo 19 novembre su Netflix, sarà composta da 10 episodi.