Cowboy Bepop:, lo showrunner rivela: 'Ogni episodio sarà pieno di sorprese!'

La serie in live-action prodotta da Netflix e tratta dal popolare anime di Cowboy Bepop arriverà sulla piattaforma digitale il prossimo autunno, ma intanto lo showrunner ufficiale dello show ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio relativo a quello che vedremo nel corso degli episodi della prima stagione. Quante sorprese ci saranno?

Nel corso di una recente intervista concessa a Polygon lo showrunner principale di Cowboy Bepop Andre Nemec ha annunciato che la serie sarà piena zeppa di easter egg messi lì principalmente per i fan sfegatati dell'anime originale e che dovranno cercarli e scovarli nel corso dello show. Questi arriveranno sotto forme molto diverse gli uni dagli altri. Nemec ha aggiunto che l'obiettivo principale della serie è quello di "costruire il mondo delle storie di Spike Spiegel e Jet Black e Faye Valentine mentre intanto esploreremo il loro passato dall'anime".

Per far questo ci saranno degli easter egg presi direttamente dall'anime originale in ogni episodio della serie Netflix di Cowboy Bepop. "Sfideremo ogni super fan in questo show per vedere se riusciranno a scovare tutti i riferimenti che ci sono nei frame".

In precedenza, Nemec aveva parlato anche del coinvolgimento della compositrice originale dell'anime, Yoko Kanno: "Il coinvolgimento di Yoko nello show era di fondamentale importanza per tutto il resto", ha spiegato. Kanno ha completamente reimmaginato la musica di Bebop, "riprendendo alcuni elementi dalla serie animata, e andando più a fondo per raccontare il nostro Cowboy Bebop e i personaggi come vengono presentati".

Lo stesso John Cho in un'intervista ha affermato che quando accettò la parte di Spike non era consapevole di quanto l'anime fosse amato e conosciuto nel mondo.

L'arrivo della serie in live-action di Cowboy Bepop su Netflix è previsto per il 19 novembre 2021.