CR7, quinto figlio in arrivo? L'indizio di Georgina su Instagram

Una Storia Instagram pubblicata dalla modella Georgina Rodriguez ha dato il via ai gossip secondo cui Cristiano Ronaldo potrebbe presto diventare papà per la quinta volta. La compagna di CR7, nello specifico, ha pubblicato una foto mentre fa una bolla con una chewing gum, con su scritto "Baby Girl" accompagnato da cuore infiocchettato.

Quest'oggi ne parlano molto anche i tabloid inglese, da sempre informati sui gossip, ma al momento si tratta semplici indiscrezioni che non hanno trovato ancora conferme ufficiali da parte della coppia. Secondo alcuni, però, la fotografia (che proponiamo in calce) sarebbe da intendere come una didascalia alla foto con la chewing gum, che avrebbe messo in mostra il lato più infantile della modella spagnola.

Anche durante la quarantena, Georgina non ha risparmiato scatti bollenti ai propri follower sul profilo Instagram ufficiale: emblematica è la fotografia pubblicata qualche giorno fa, che ha letteralmente fatto impazzire i follower.

Georgina ha trascorso la quarantena in Portogallo insieme al fuoriclasse della Juventus, che nella giornata di ieri è tornato a Torino dove trascorrerà 14 giorni di quarantena (come previsto dal dcpm del Governo) prima della ripresa degli allenamenti, in attesa di scoprire quando tornerà la Serie A e la Champions League. I club hanno mostrato le intenzioni di terminare la stagione, ma al momento non è stata presa alcuna decisione.