Craig Mazin: l'autore di Chernobyl e The Last of Us prolunga il contratto con HBO

Se siete fan della pluripremiata miniserie Chernobyl e attendete con trepidazione il live-action di The Last of Us, questa sarà sicuramente una buona notizia: Craig Mazin rimarrà ancora a lungo in affari con HBO e HBO Max.

Come riporta anche Deadline, infatti, Mazin avrebbe firmato un'estensione dell'accordo che già o legava agli outlet di proprietà WarnerMedia.

Il nuovo Overall Deal aggiungerà dunque altri tre anni alla collaborazione con HBO e prevederà anche la produzione di contenuti per la neonata HBO Max, la piattaforma streaming di proprietà di WarnerMedia.

Considerato il successo di critica e di pubblico che ha avuto Chernobyl, con tanto di record di nomination ai BAFTA e ad altre prestigiose cerimonie di premiazione (agli Emmy Awards del 2019 ne fece registrare ben 19, piazzandosi al terzo posto tra gli show con più candidature), e l'incredibile attesa nei confronti della sua prossima fatica, la serie tv live-action di The Last of Us, in collaborazione con il co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann, è facile capire come HBO voglia tenersi stretto lo sceneggiatore e produttore (tra l'altro alquanto prolifico anche al cinema, avendo scritto le sceneggiature di numerosi film come Scary Movie 3 e 4, Io sono Tu, e Una Notte da Leoni 2 e 3).