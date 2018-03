Craig Parker di 'La spada della verità' entra nel cast di Agents of S.H.I.E.L.D.

Dopo essere sfuggiti a un futuro apocalittico e governato dai tremendi, i guai per gli agenti dellonon sono certo finiti. Probabilmenteed il suo team pensavano che per un po’ non avrebbero avuto a che fare con gli alieni, ma la quinta stagione non è ancora terminata.

Mentre ci avviciniamo al finale di stagione - che in realtà potrebbe rivelarsi un finale di serie - il cast di Agents of S.H.I.E.L.D. ha accolto una new entry che abbiamo conosciuto e apprezzato attraverso Spartacus e La spada della verità (Legend of the Seeker): Craig Parker, che nello show interpreterà l’alieno chiamato Taryan, descritto come “un formidabile trafficante proveniente da un altro pianeta”.

Secondo TVLine, Parker compirà il proprio esordio verso la fine della stagione in corso, e di conseguenza giocherà un ruolo chiave per tutta la parte conclusiva della season. Dal momento che ABC non ha ancora rinnovato lo show per un’ipotetica sesta stagione, il finale della quinta potrebbe dunque chiudere (almeno a livello televisivo) le vicende di Coulson ed il suo team.

Come segnalato in un nostro recente articolo, sia il produttore Jeff Bell che la showrunner Maurissa Tancharoen sono speranzosi circa il rinnovo; ciononostante, lo staff si è assicurato che la serie, in caso di cancellazione da parte della rete ABC, fornisca ai fan un finale degno e spettacolare.