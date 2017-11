Crashing: Pete Holmes nel trailer della seconda stagione

HBO ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della seconda stagione di, comedy creata dae interpretata da quest’ultimo.

Come noto per chi ha seguito la serie finora, la trama è incentrata sulla storia semi-autobiografica di un comico cristiano dall'indole dolce, impersonato da Pete Holmes che, dopo essere stato abbandonato dalla moglie, si ritrova a non avere più un posto dove stare nella frenetica e instancabile città di New York.

Nella nuova stagione, composta da otto episodi, vedremo il nostro protagonista alle prese con il confronto con un ateo.

Prodotta ancora da Apatow, nel frattempo impegnato anche nella realizzazione della terza stagione di Love, Holmes, Dave Rath, Josh Church e Igor Srubshchik, la seconda stagione di Crashing esordirà sul canale via cavo statunitense a partire dal 14 gennaio 2018.