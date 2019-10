Il creatore di Black Lightning sostiene che Batman sia tossico e rovini la DC Comics

In attesa di ammirare il quarto episodio della terza stagione di Black Lightning, uno dei co-creatori del personaggio a fumetti DC, Tony Isabella, ha espresso un giudizio abbastanza severo su Batman, definendolo sostanzialmente un personaggio tossico e negativo per la stessa etichetta fumettistica.

Dice Isabella via Facebook: "Ecco un consiglio. Non chiedetemi di unirmi a gruppi o a pagine che contengano Batman nei titoli. Un tempo era il mio eroe dei fumetti preferito. Ora lo considero uno dei più tossici e la rovina stessa della DC Comics, perché non cura abbastanza gli altri personaggi dando troppa centralità al Cavaliere Oscuro".



Intitolata "The Book of Occupation: Chapter Four", il quarto episodio della terza stagione di Black Lightning ci mostrerà quale sarà la reazione di Jefferson Pierce agli avvenimenti in atto a Freeland. Come ricorderete all'inizio della stagione abbiamo visto la famiglia Pierce divisa in due: mentre i genitori sono rinchiusi in una struttura dell'A.S.A, insieme all'agente Odell, le loro figlie Anissa e Jennifer cercano di sopravvivere alla minaccia Markoviana presente nella cittadina, senza però poter usare i loro poteri.



Anche la relazione tra Jefferson e Lynn è a rischio, come ha rivelato in precedenza l'attrice in un'intervista a ComicBook.com: "Se ci pensate alla fine della seconda stagione l'agente Odell ha sconvolto le nostre vite. Questo provocherà dei danni alla nostra relazione e riaprirà vecchie ferite, ecco perché non saremmo dovuti tornare alle solite abitudini. Nel frattempo lui incolpa Lynn per la storia di Green Light. Per questo sono ai ferri corti".

La puntata è stata sceneggiata da Adam Giaudrone, mentre alla regia è presente Mary Lou Belli. Ricordiamo che anche il supereroe di Freeland dovrebbe entrare a far parte del cast presente nell'evento crossover dell'Arrowverse intitolato Crisi sulle Terre Infinite.



L'episodio andrà in onda il prossimo 28 ottobre.