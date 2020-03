Il creatore di Chernobyl e Druckmann scriveranno l'adattamento di The Last of Us per HBO

Come un fulmine a ciel sereno, HBO ha annunciato che il celebre videogioco The Last of us diventerà una serie televisiva. A occuparsi della scrittura, due nomi d'eccezione: Craig Mazin , il creatore dell'acclamata Chernobyl e Neil Druckmann , direttore creativo del titolo targato Naughty Dog.

Così, dopo il successo della trasposizione di The Witcher, è la volta della prima serie tratta da un franchise sviluppato da PlayStation Productions, che figurerà da co-produttore insieme a Sony Pictures Television. Per quanto riguarda i produttori esecutivi, troviamo Carolyn Strauss (Game of Thrones, Chernobyl) ed Evan Wells, il presidente di Naughty Dog.



Pubblicato nel 2013 su PlayStation 3 (l'anno successivo su PlayStation 4), The Last of Us si è aggiudicato diversi premi e riconoscimenti e di recente è stato insignito del titolo di gioco del decennio per gli utenti di Metacritic. The Last of us racconta la storia di Joel ed Ellie in un mondo devastato da un'infezione che ha mutato buona parte degli esseri umani in creature mostruose. Inoltre, la ragazza potrebbe essere la chiave per trovare una cura alla terribile pandemia.

Craig Mazin ha raccontato a The Hollywood Reporter di essere un avido giocatore del titolo e ha definito Druckmann come il "miglior narratore in ambito videoludico". Per l'autore, la possibilità di occuparsi dell'adattamento televisivo rappresenta la realizzazione di "un sogno che avevo da anni". Anche Druckmann ha pronunciato parole al miele nei confronti del suo futuro collega, elogiandone il lavoro fatto con Chernobyl e definendolo la persona "migliore per portare in vita la storia di The Last of Us in un prodotto televisivo". Come se non bastasse, Chris Parnell (co-presidente di Sony Pictures Television Studios), ha lasciato intendere che in futuro potrebbero esserci altre operazioni simili: "questo è il primo di tanti show che intendiamo sviluppare con in nostri amici di PlayStation Productions".



Visti i nomi messi in campo, The Last of Us si candida immediatamente a diventare una delle serie più attese nei prossimi tempi. Prima però, i fan avranno modo di mettere mano su The Last of Us parte 2, che esordirà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 29 maggio.