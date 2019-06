Il creatore di Chernobyl rivela un'altra terribile scena tagliata dallo show

L'acclamata serie Chernobyl che si aggiudica i punteggi più alti e sta ricevendo sempre più apprezzamenti, sta per fare il suo debutto in Italia. Il creatore aveva girato molte scene che ha poi deciso di tagliare, per varie motivazioni.

Il creatore di Chernobyl, Craig Mazin, ha ricevuto consensi e critiche nella capacità di ricreare gli orrori del disastro nucleare del 1986, anche se sembra che ci fossero alcune scene troppo estreme per essere poi definitivamente mandate in onda sul piccolo schermo. Tra le immagini più inquietanti c'era un momento nella terza puntata che mostrava il corpo bruciato e in decomposizione di Vasily Ignatenko in punto di morte. L'inquadratura è ampia, ma il creatore Craig Mazin ha rivelato che inizialmente si avvicinavano alla scena in modo diverso. "Era la cosa più estrema che abbiamo girato", dichiara. "Dovevamo fare molta attenzione nel terzo episodio quando abbiamo mostrato il corpo di Vasily Ignatenko. Il nostro designer di trucco e protesi Daniel Parker ha fatto un lavoro brillante, così brillante, infatti, che ci siamo preoccupati di esserci soffermati eccessivamente su quel momento".

"A volte puoi perdere di vista queste cose, hai osservato le protesi costruite, e non capisci quanto l'impatto possa essere forte. Così abbiamo accorciato la scena di un bel po', perché l'ultima cosa che volevamo era quella di essere accusati di utilizzare momenti così drammatici come punti di forza a scopi sensazionalistici". "Quello che volevamo", continua lo showrunner: "era che le persone vedessero la realtà di ciò che accadde, ma non volevamo sentirci come se lo stessimo sfruttando, quell'uomo era una persona reale, sua moglie è ancora viva, e l'ultima cosa che volevamo era rischiare di mancare di rispetto".

Mazin ha anche rivelato che c'era, inizialmente, una sotto-trama incentrata sul personaggio del vice ingegnere capo, interpretato da Paul Ritter, Anatoly Dyatlov, anch'essa tagliata in fase di montaggio. "Abbiamo girato queste scene toccando la sua storia personale", ha continuato. "Chernobyl non era il primo disastro nucleare di Dyatlov, era stato coinvolto in un altro incidente un anno prima, quando era un ingegnere nucleare in una base di sottomarini. Ha ricevuto una dose piuttosto elevata di radiazioni, una dose che teoricamente avrebbe potuto ucciderlo, ma non lo fece. Suo figlio morì circa un anno dopo di leucemia, e c'era un'implicazione che una qualsiasi contaminazione sperimentata da Dyatlov potesse aver avuto un impatto sulla salute del figlio".

"Da un punto di vista della scrittura, se hai qualche retroscena che può far riflettere o che aiuta a spiegare il movente di un personaggio, o crea empatia per qualcuno per cui non dovrebbe crearsi, è sempre vista come una cosa utile e buona. Alla però fine non mi sentivo giustificato, sentivo che stavo allungando la storia e che mi stavo allontanando in un certo senso, come se non ne avessi bisogno".